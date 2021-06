Napoli, Sissoko già pensa al futuro: «Non dico di no a una nuova sfida»

«Sono al Tottenham da cinque anni, sono sempre stato bene qui, ma non chiudo le porte a nulla». Così Moussa Sissoko si è raccontato a Footmercato in una intervista di qualche giorno fa. Il centrocampista francese interessa al Napoli di Spalletti: «Se arriverà una nuova sfida, vedremo cosa fare. Aspetto anche di capire cosa deciderà il club. Voglio continuare a giocare e divertirmi a quasi 32 anni, parlerò con la società e capiremo cosa fare, ma dipenderà anche dal nuovo allenatore che sarà scelto. Al momento penso solo alla nazionale, il mio agente gestirà tutto e mi fido di lui».

«È stata una stagione complicata, sia in campionato che in Europa dove potevamo arrivare in fondo. Purtroppo abbiamo gestito male le nostre prestazioni, non abbiamo raggiunto l’obiettivo e ci dispiace, ma fa parte del calcio» ha continuato il centrocampista del Tottenham. «È stato complicato anche dal punto di vista personale: ero partito bene, poi sono uscito dalle rotazioni, ho provato a dare quello che potevo alla squadra. È stato un piacere lavorare con Mourinho, è un grande allenatore anche se non è andata come speravamo».