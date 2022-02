Napoli, sui social solo in napoletano: è l'omaggio al Lingua madre day

Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata internazionale della lingua madre, una celebrazione indetta dall’Unesco per il 21 febbraio di ogni anno, istituita nel 1999 con l’obiettivo di promuovere la madrelingua, la diversità linguistica e culturale e il multilinguismo. Anche il Napoli ha voluto celebrarla e per l'occasione, come informato dal club attraverso i canali social ufficiali, tutte le grafiche dedicate al match Cagliari-Napoli di questa sera saranno in napoletano.