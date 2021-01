C'è ancora Sokratis Papastathopoulos nelle idee del Napoli, soprattutto in vista di quello che potrebbe succedere la prossima estate. Il greco dell'Arsenal era stato accostato agli azzurri già in estate, ma alla fine era rimasto a Londra con Arteta e ora potrebbe anticipare la partenza a gennaio nonostante un contratto in scadenza la prossima primavera.

LEGGI ANCHE Napoli, anche Osimhen positivo: è asintomatico e in isolamento

Il Napoli, che molto probabilmente perderà Maksimovic in scadenza a fine stagione, deve però ora fare i conti con un'altra pretendente. Secondo il Daily Mail, infatti, c'è il Fenerbahce al primo posto nella corsa a Sokratis, che non vuole aspettare la scadenza e vuole lasciare la Premier League tra qualche settimana. Dal club turco è arrivata la migliore offerta economica, da qui il soprasso al Napoli che sarebbe stato meta gradita anche dall'ex difensore di Genoa e Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA