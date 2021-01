Sokratis Papastathopoulos può tornare in Italia, ma non con la maglia del Napoli che pure lo aveva seguito con attenzione qualche mese fa. Il difensore greco dell'Arsenal, infatti, potrebbe accettare la corte del Genoa: Sokratis ha già vestito la maglia rossoblù dal 2008 al 2010, è rimasto molto legato al club in questi anni e ha spesso pubblicato messaggi di sostegno sui social anche prima dei derby contro la Sampdoria.

Il suo profilo interessava molto al Napoli di Gattuso in caso di addio la scorsa estate di Kalidou Koulibaly e gli azzurri continuano a seguirlo visto il contratto in scadenza. Su di lui c’è anche il Fenerbahce ma ora, secondo quanto riportato da Sky Sport, la pista Genoa sembra più calda vista la voglia del calciatore di lasciare in fretta Londra per cambiare aria.

