Napoli, Solbakken frena gli azzurri: «Resto al Bodo fino a dicembre»

Titolare nel 3-0 al Klaksvik, nel preliminare di Champions League, Ola Solbakken ha parlato anche del suo futuro, con tanti club europei interessati, tra cui Roma e Napoli. «Ci sono tanti club interessati a me e la Roma è uno di questi. Non dico altro» ha detto l'esterno norvegese, che nei giorni scorsi ha puntato anche l'Italia per un incontro di mercato che non pare aver dato i frutti sperati.

Solbakken ha il contratto in scadenza il prossimo dicembre e fino a quel punto potrebbe rinviare l'ipotesi cessione per poi firmare senza contratto il prossimo anno. «Il 1° gennaio sarà finita la mia avventura in Norvegia, ma fino a quel momento sono un giocatore del Bodø Glimt» ha aggiunto l'esterno, che il Napoli aveva seguito come sostituto di Politano.