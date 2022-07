Napoli, accelerata per Solbakken ma l'esterno arriverà solo a gennaio

Per abbassare le temperature della torrida estate del calciomercato serviva qualcosa di speciale. Anzi, serviva un effetto speciale. E il Napoli sembra averlo trovato con una chiave tutta particolare. Per far fronte al termometro che sale ci penserà la «spedizione» che arriva dal nord Europa. A inaugurare questo nuovo trend di mercato ci ha già pensato l'arrivo di Leo Ostigard. Il norvegese è approdato sul pianeta Napoli da qualche giorno e si sta integrando alla grande, ma a breve potrebbe essere raggiungo anche dal connazionale Ola Solbakken (seppur sarà un'operazione per il futuro).



I segnali sono incoraggianti, ma tutto va preso con le pinze. Il primo indizio arriva dal web, perché aprendo la pagina di Wikipedia dedicata all'attaccante del Bodo Glimt, si scopre che dal 2022-23 è già considerato un giocatore del Napoli. Il secondo indizio è quello relativo alle visite mediche svolte nei giorni scorsi dal norvegese in Italia per capire la sua situazione fisica generale da sottoporre ai club interessati al suo acquisto. Dalle visite, infatti, è emerso un problema alla spalla che potrebbe essere risolto con un intervento chirurgico. Questo vuol dire uno stop di almeno 2-3 mesi. Conseguenza? Il Napoli ha fatto passi avanti decisivi con il giocatore che a questo punto arriverà solo a gennaio a parametro zero. Sì, perché dal punto di vista contrattuale il norvegese rappresenta un vero e proprio affare di mercato perché il suo accordo con il Bodo scade il 31 dicembre di quest'anno. Il club norvegese avrebbe voluto provare a monetizzare - seppur con cifre ridotte - e cederlo subito, ma il problema alla spalla e il dilatarsi dei tempi di recupero hanno convinto il Napoli a rinviare l'intera operazione a gennaio, tanto più che sarebbe a costo zero. Sulle stracce di Solbakken si era messa prima di tutti la Roma, che però negli ultimi giorni si è concentrata sulla chiusura dell'operazione Dybala. Il Napoli, quindi, ha potuto approfittare del momento per approfondire la situazione con il suo agente.



Resta apertissima anche la pista che porta a Simeone. Questo perché si fa sempre più concreta la cessione di Andrea Petagna al Monza. L'ad Galliani continua a corteggiare in maniera serrata l'attaccante del Napoli e il club azzurro sta valutando la formula del trasferimento. Una volta definita l'operazione in uscita, il club azzurro si muoverà con il Verona per definire l'arrivo di Simeone. A proposito di entrate: manca pochissimo all'ufficialità di Kim. Il coreano è oramai a un passo dal Napoli (ieri ha fatto il suo in bocca al lupo al Fenerbahce) e si attende solo il pagamento della clausola da 20 milioni prima di ultimare i dettagli relativi al contratto del centrale che a tutti gli effetti prenderà il posto di Koulibaly nello scacchiere difensivo di Luciano Spalletti. Il coreaono, quindi, potrebbe raggiungere la squadra a Castel di Sangro per iniziare gli allenamenti con il gruppo e farsi trovare pronto in vista dell'inizio del campionato previsto per il 15 agosto nella gara in trasferta sul campo del Verona.



Tra il Napoli e il rinnovo di contratto di Meret è solo questione di dettagli. Da giorni, infatti, è in corso un fitto scambio di mail tra i dirigenti azzurri e l'entourage del portiere per trovare l'accordo su tutto quello che c'è ancora da definire, ma l'impressione è che la dirittura d'arrivo sia oramai alle porte. Intanto Contini è a un passo dalla Sampdoria e così il Napoli potrà definitivamente occuparsi della ricerca del vice-Meret. Sirigu resta l'opzione favorita da Spalletti, ma salgono anche le quotazioni di Neto.