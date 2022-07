Napoli-Solbakken non si farà: il norvegese preferisce la Roma

Ola Solbakken si allontana sempre più dal Napoli. Dopo essere stato un'idea di mercato concreta per gli azzurri in caso di cessione di Politano, l'esterno norvegese del Bodo Glimt sembra ormai destinato ad altri lidi: come riportato da Sky, infatti, Solbakken preferisce la Roma agli azzurri, ma raggiungerà l'Italia in ogni caso solo al termine del contratto con il suo club.

Il Napoli, nel frattempo, non è così più così certo di dover salutare Matteo Politano il prossimo anno, con il Valencia che sembra più defilato rispetto alle scorse settimane e la voglia del club azzurro di cederlo solo per offerte importanti. Solbakken, in ogni caso, ha scelto di restare al Bodo Glimt fino a gennaio, quando il suo contratto andrà poi in scadenza.