Napoli, sorride solo Contini per l'esordio in A: «Il sogno di ogni napoletano»

Ucraino di nascita, napoletano dentro. Nikita Contini è il volto sorridente di Napoli-Monza, forse l'unica nota lieta di una serata che ha riservato pochissime gioie. Il portiere napoletano ha sostituito Meret nella ripresa facendo il suo esordio assoluto in Serie A, con addosso la maglia azzurra.

La maglia della squadra per cui gioca da quindici anni: una lunga trafila nelle giovanili, poi i vari prestiti in Serie C e B prima della stagione da terzo portiere quest'anno: «Un sogno infinito, il sogno di ogni figlio di Napoli» ha scritto sui social il portiere azzurro.