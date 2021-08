Napoli, sorrisi prima del ritiro: «Continuiamo a lavorare e vincere»

L'ultima amichevole in giro per l'Europa, perché oggi scatta il secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Il Napoli torna dalla Polonia con una bella vittoria in tasca in amichevole, contro il Wisla Cracovia, una gara che regala un sorriso in più a Spalletti e i suoi. «Mai lamentarsi, continuiamo a lavorare e vincere» ha scritto sui social Kevin Malcuit, «Bello ritrovare uno stadio pieno di tifosi, bravi tutti per quest’altra vittoria. Continuamo così» gli fa eco Karim Zedadka.