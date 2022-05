Napoli, Sosa al museo di Maradona: «Qui si respira l'anima di Diego»

Dopo aver visitato Luciano Spalletti a Castel Volturno e assistito a Napoli-Sassuolo dalla Curva A, continua il tour tutto napoletano di Roberto Sosa, il Pampa ex attaccante del Napoli tornato in città. L'argentino ha visitato oggi il Museo della famiglia Vignati su Diego Armando Maradona. «Ho avuto il piacere e l'onore di visitare questo museo. Un posto in cui si respira l'anima di Diego attraverso i ricordi di quella che lui chiamava "mamma Lucia". Un luogo emozionante e suggestivo, ma al tempo stesso accogliente e familiare» ha scritto il Pampa sui social.