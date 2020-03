LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'emergenza coronavirus mette alle strette anche il Napoli . Il club ha condiviso in queste ore un nuovo comunicato dal suo sito ufficiale: «La SSCcomunica che l'attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in materia di diffusione del».Nulla da fare, dunque, per il gruppo di Gennaro Gattuso , che era atteso sui campi di Castel Volturno il prossimo 25 marzo. Tutti i calciatori azzurri sono rimasti ain questi giorni e sono alle prese con allenamenti individuali nelle proprie abitazioni.