Napoli, via agli impegni delle Nazionali: la carica dei 16 azzurri

Saranno ben 16 i calciatori del Napoli impegnati con le nazionali durante questa sosta di campionato. Tre i convocati nell'Italia di Roberto Mancini che sarà impegnata in due partite di qualificazione per gli Europei 2024 giovedì al Maradona contro l'Inghilterra e domenica a Malta: il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, un punto fermo sia nel Napoli che nell'Italia, il portiere Meret, che sta vivendo una stagione straordinaria, e l'esterno d'attacco Politano.

Saranno altri 7 gli azzurri impegnati in partite di qualificazioni europee. Zielinski e Bereszynski sono stati convocati dalla Polonia per la doppia sfida contro Repubblica Ceca e Albania, Ostigard con la Norvegia e sarà impegnato contro la Spagna e nel derby a distanza contro Kvaratskhelia nel match contro la Georgia, Lobotka con la Slovaccha contro Lussemburgo e Bosnia, Rrahmani con il Kosovo cotro Israele e Andorra e Elmas con la Macedonia contro Malta e Far Oer.

Convocazione per Simeone con l'Argentina campione del mondo per le due amichevoli contro Panama e Curacao, e due amichevoli anche per Olivera con l'Uruguay una contro la Corea del Sud di Kim che giocherà anche cntro la Colombia. Osimhen invece giocherà con la Nigeria due partite di qualificazione alla prossima coppa d'Africa contro la Guinea, Anguissa giocherà con il Camerun la doppia sfida contro Namibia. In campo anche Lozano con il Messico nelle due amichevoli con Suriname e Giamaica