Tra i tanti nomi accostati al mercato delanche quello di, giovane difensore francese del Genoa che può essere un'idea per il dopo Koulibaly in casa azzurra. «Non conosco gli interessi di mercato del Napoli, le nostre relazioni con il club azzurro sul mercato sono inesistenti da sempre praticamente» ha chiarito il presidente del Genoa Preziosi. Soumaoro è un giocatore estremamente importante.» ha detto a Radio Kiss Kiss. «Noi proveremo a trattenerlo, ovviamente mai in contrasto col giocatore. Se lui avrà piacere a restare bene. In 15 anni di Serie A abbiamo fatto poco col, evidentemente non abbiamo avuto giocatori che destavano il loro interesse». Tra gli azzurri in uscita che potrebbero interessare al Grifone c'è il tedesco. «L'avevamo chiesto qualche mese fa, ma non abbiamo potuto concludere la trattativa, come sempre accade col» ha risposto piccato Preziosi.