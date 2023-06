Napoli-Sousa, l'agente dell'allenatore: «Mai ricevuta un'offerta da De Laurentiis»

Il nome di Paulo Sousa sempre più caldo per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. L'allenatore portoghese, riconfermato dalla Salernitana, si trova al centro di un caso di mercato: «Sousa è felice di quanto fatto a Salerno. Si è creato in pochi mesi un legame fortissimo con i giocatori, i tifosi, la città. C’è un rapporto di stima con la dirigenza, una cosa è certa: se dovessero arrivare offerte per lui, la prima parte ad essere informata sarà la Salernitana, per il rispetto e la considerazione che c’è» le parole del suo agente Hugo Cajuda ai microfoni di Sky Sport.

I tifosi di Napoli e Salernitana seguono interessati. «Abbiamo ricevuto molte richieste per lui da tanti club negli ultimi giorni. Ma è normale dopo quanto dimostrato a Salerno negli ultimi mesi. Ma non ci sono arrivate offerte ufficiali da altre squadre, quindi per il momento non c’è nulla da comunicare o da commentare.

Il lavoro degli ultimi mesi è stato impegnativo, Sousa ora si sta godendo le ferie».