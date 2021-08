Nonostante l'infortunio alla coscia destra e la gara saltata contro il Genoa ieri, Paulo Sousa non risparmia Piotr Zielinski: il centrocampista azzurro è stato inserito in ogni caso tra i convocati della Polonia, come confermato anche dal Napoli attraverso il proprio sito ufficiale.

I biancorossi dovranno affrontare Albania, San Marino e Inghilterra nel round di qualificazioni di settembre, ma le condizioni di Zielinski restano tutte da valutare per la sosta.