Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? C'è anche Marcelino nella lista

Una vita in panchina in Spagna, ora le voglie del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Diario As in queste ore, ci sarebbe anche il nome di Marcelino Garcia Toral tra quelli seguiti con interesse dal club azzurro per il prossimo anno in panchina. Lo spagnolo, 57 anni, non ha allenato nell'ultima stagione dopo l'addio all'Athletic Bilbao.

Nelle ultime stagioni ha cambiato spesso panchina: Saragozza, Santander, poi Siviglia e Villarreal, Valencia e appunto Bilbao. Nella sua carriera, lo spagnolo di Villaviciosa ha vinto una Coppa di Spagna e una Supercoppa di Spagna. Secondo As, il nome intriga il Napoli che cerca ancora di capire quale sarà il dopo Spalletti, pronto all'addio la prossima domenica.