Non ce la fa Kostas Manolas , dopo aver saltato la sfida diper problemi al costato il difensore greco dà forfait anche nel match di domenica contro la Spal a Ferrara. Dopo l'allenamento di oggi a Castel Volturno, Carlo Ancelotti deve rinunciare anche al terzino portoghese Mario Rui, ancora out dopo i problemi di Genk nel match diLe buone notizie, però, arrivano da Nikola Maksimovic : il difensore serbo, dopo diverse settimane, rientra ufficialmente tra i convocati azzurri. Con lui anche, l'algerino rimasto a casa nell'ultima gara in Austria ora torna in gruppo e si candida ad un posto da titolare a Ferrara contro gli spallini.