Un cognome pesante e un esordio assoluto. Almeno in questa stagione. Luca Pairetto sarà il fischietto del San Paolo domani sera per Napoli-Spal. L'arbitro torinese farà il suo esordio con gli azzurri in questa stagione, visto che non ha mai incrociato la squadra di Ancelotti o Gattuso.Con lui Fiorito e Caliari, al VAR c'è Nasca insieme con Longo. Lo scorso anno due precedenti per Pairetto con gli azzurri di Ancelotti: la vittoria rotonda contro l'Empoli e il 3-0 alla Sampdoria, entrambe le volte proprio al San Paolo.