Napoli-Spal, ufficiale la seconda amichevole: i biglietti già in vendita

Ufficializzata la seconda uscita amichevole estiva del nuovo Napoli di Rudi Garcia. Gli azzurri, nel ritiro di Dimaro, incroceranno la Spal, in un faccia a faccia sicuramente di livello rispetto all'esordio assoluto contro l'Anaune del prossimo 20 luglio. Napoli e Spal si sono affrontate nove volte nella loro storia, ma mai in una amichevole. L'ultimo precedente è del 2019/20 in Serie A.

Contro la squadra di Ferrara gli azzurri scenderanno in campo il pomeriggio del 24 luglio, alle ore 18, l'occasione giusta per un saluto ideale sia alla Val di Sole che ai tifosi napoletani che saranno presenti. I tagliandi - così come per la prima amichevole - sono già in vendita sul sito di LiveTicket: i biglietti non sono rimborsabili, per i bambini sotto i 5 anni, in presenza di adulto pagante, è possibile ritirare un omaggio direttamente al botteghino previa comunicazione.

Questi i prezzi:

Tribuna Coperta 22 €

Curva Carciato 16,50 €

Curva Meledrio 16,50 €