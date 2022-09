Spalletti: «A Glasgow è come Natale, mi preparo a scartare i regali»

L’esordio di una settimana da contro il Liverpool è ormai un vecchio ricordo. E il Napoli deve saperlo perché a Ibrox, domani sera, non sarà facile contro i Rangers pronti a rifarsi dopo il ko all’esordio contro l’Ajax. «Abbiamo avuto un allenamento in più che per questa partita è tanta roba. C’è stata la possibilità di recuperare meglio chi aveva giocato sabato e pensare qualche ora in più alla formazione. Ora serve farsi trovare pronti in uno stadio importante e in una atmosfera importante» ha detto Luciano Spalletti, a Glasgow con 21 calciatori a disposizioni e le assenze di Osimhen e Lozano nel reparto avanzato «Ma loro hanno un vantaggio in più, non avendo giocato. Non ci sono tante alternative domani, serve una partita tosta contro la loro storia e il loro pubblico. Ma la squadra ormai la conosco bene, sono pronti a mettersi a disposizione, sono sicuri e tranquilli per giocarsela al meglio. Questo è un girone per sentimentali, ci sono club storici. Vivere questi stadi è una felicità in più».

All’orizzonte anche il big match di San Siro contro il Milan, ma non c’è tempo per pensare al campionato ora: «Giocare in casa o in trasferta per loro non è la stessa cosa. Questo stadio è una spinta in più. Ma abbiamo già affrontato situazioni come questa: non possiamo metterla sul loro stesso piano altrimenti avranno la meglio. Dovremo tenere il possesso e imporre il nostro gioco, altrimenti diventerà complicato» ha continuato Spalletti, che lancia la punta: «Con lo Spezia immaginavo un certo tipo di partita e ho scelto Raspadori in avanti, ha corso più dei centrocampisti. Domani serviranno cose differenti, devo pensarci bene, ma magari Simeone può darci qualcosa in più. È un calciatore fortissimo perché ha entusiasmo e voglia in allenamento e partita. Abbiamo tante partite ma siamo all’inizio. E abbiamo già usato tanti calciatori che ci hanno aiutato. Abbiamo alternato e cambiato tanto, poi queste partite qui danno qualcosa in più: per me è come la viglia di Natale, domani andrò a scartare i regali sotto l’albero per come sono felice. E di solito se ti comporti bene il regalo è più bello. La nostra vera penalità sarà non avere i tifosi, ci avrebbero dato una mano, ma sappiamo che saranno con noi comunque».