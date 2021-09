Napoli, Spalletti nella storia: 5 vittorie in avvio con l’azzurro

Rafa Benitez era arrivato a quattro di fila, nel 2013. Ma a cinque non ci era arrivato mai nessuno. Luciano Spalletti abbatte un muro e fa pokerissimo con il Napoli: cinque vittorie di fila nelle prime cinque assolute sulla panchina azzurra, allunga la striscia vincente con la vittoria di questa sera a Genova contro la Sampdoria che vale ancora il primato in classifica.

5/5 - Il #Napoli ha vinto tutte le prime cinque partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1987/88 e il 2017/18. Progetto.#SampNapoli #SerieA pic.twitter.com/ikiwJXafdm — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 23, 2021

Una prova di forza per Spalletti e per il suo Napoli. Il toscano si supera all’esordio con una nuova squadra: nel 2017/18 era riuscito a mettere insieme quattro vittorie in avvio sulla panchina dell’Inter, interrompendo la corsa alla quinta giornata, in azzurro invece si prende tutti i primi 15 punti della nuova stagione.

Inoltre, come specificato da Opta Italia, gli azzurri hanno into tutte le prime cinque partite stagionali di Serie A per la terza volta nella loro storia, dopo il 1987/88 e il 2017/18.