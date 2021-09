Napoli, Spalletti fa come Sarri: 6 vittorie di fila come nel 2017/18

Sei su sei. Percorso netto del Napoli di Luciano Spalletti, gli azzurri battono anche il Cagliari al Maradona e rispondono alle avversarie, prendendosi nuovamente la vetta della classifica.

Come ricordato da Opta Italia, il club azzurro ha vinto tutte le prime sei gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia: la prima volta era accaduto nella stagione 2017/18 con Sarri, quella del record di 91 punti in classifica.

