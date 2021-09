Napoli, Spalletti applaude e avverte: «Costruiamo su questa partenza»

Quattro vittorie nelle prime quattro partite di campionato, Luciano Spalletti si gode il suo Napoli in vetta alla classifica per qualche ora. «C’erano stati segnali importanti a Leicester, la squadra aveva mostrato convinzione delle sue qualità. Se alle grandi individualità ci mettiamo atteggiamento di squadra, trovi il massimo da tutti» - ha detto l’allenatore del Napoli a fine gara - «Koulibaly fa sempre danni agli avversari quando va in avanti, Fabian ha giocato con qualità mostrando la sua classe e che può giocare davanti alla difesa».

La vittoria di Udine dà morale agli azzurri, che torneranno in campo giovedì contro la Sampdoria a Genova. «Non siamo partiti al meglio, l’Udinese è stata minacciosa in avvio e noi ci siamo abbassati troppo, poi è stato tutto più facile dopo il gol» - ha continuato l’allenatore azzurro a Sky Sport - «Miglior partenza della mia carriera? Mi è già successo di partire bene, ma l’importante ora è costruire per il futuro. A Napoli ti senti assediato dall’affetto e dall’amore dei tifosi, questo può dare una mano importante. Stasera abbiamo giocato da squadra che sa dove vuole andare. Ci sono tante squadre forti quest'anno in vetta».