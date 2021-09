Spalletti, mai così bene in avvio: sei vittorie di fila piccolo record

Un piccolo o grande primato: mai aveva ottenuto 18 punti nelle prime 6 gare di campionato, mai neppure nei suoi anni migliori, Luciano Spalletti aveva collezionato una simile, incredibile, partenza. A un passo dai 63 anni rompe un altro piccolo incantesimo. Proprio certi pronostici sono serviti a Spalletti per caricare i giocatori, plasmandoli, per arrivare a un dato che ruba l'occhio. Bisogna trovare un modo per dimenticare i veleni della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati