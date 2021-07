Napoli, ecco Spalletti; il mister con ADL a Castel Volturno: «Sarò con te...»

Cominicia l'avventura a Napoli di Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore azzurro è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno dove c'era da attenderlo il presidente De Laurentiis.

Spalletti ha rilasciato le sue orime dichiarazioni: «Io direi ai tifosi forza Napoli e come dicono i tifosi sarò con te. Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli. Metterò tutto me stesso a disposizione per il bene del Napoli. Ho amato le città dove ho lavorato e penso che la felicità sia diversa, dipende dal contesto e Napoli è un contesto stimolante sotto ogni ounto di vista. Non vedo l'ora di conoscerla bene».

APPROFONDIMENTI IL NUOVO ALLENATORE Napoli, comincia l'era Spalletti:oggi a Castel Volturno con ADL L'AMICHEVOLE Napoli, sarà ancora sfida al Bayern:azzurri all'Allianz... IL FOCUS Napoli, risparmiati già 10 milionisugli stipendi ma non basta

Il nuovo allenatore visiterà il centro sportivo di Castel Volturno per la prima volta, quela che sarà la sua nuova casa. "Benvenuto a casa Luciano" ha scritto il Napoli sui social postando una foto con il presidente De Laurentiis e il tecnico Spalletti.