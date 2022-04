Napoli, Spalletti ha un solo punto più di Gattuso: la statistica è virale

Tutta la notte a fare il giro tra gli smartphone di migliaia di tifosi azzurri. Un numero semplice, anzi due: 67 e 66. Il primo rappresenta i punti in campionati del Napoli di Luciano Spalletti, il bottino messo insieme in questa stagione che sembrava poter portare gli azzurri fino in fondo a lottare per lo scudetto, il secondo è invece la somma dei punti raccolta un anno fa, a questo punto, da Gennaro Gattuso e da un Napoli che dopo tante peripezie era tornato a lottare per la zona Champions League.

Tutti ricordano com'era finita un anno fa, con Napoli-Verona all'ultima spiaggia che sottraeva l'accesso in Champions agli azzurri e la doccia gelata per la squadra di Gattuso. Tutti si augurano che quest'anno le cose vadano - ovviamente - nel modo opposto, ma intanto la classifica non mente: Insigne e compagni, oggi, hanno un solo punto in più rispetto alla passata stagione, per tanti da cancellare assolutamente. Pesa, di certo, il grande girone di ritorno che gli azzurri seppero fare un anno fa, mentre stavolta il ruolino di marcia piange: un solo punto conquistato nelle ultime due partite, per giunta casalinghe: non il miglior biglietto da visita per chi aveva detto di volersi giocare lo scudetto.