Napoli, il 4-3-3 è un mantra: Spalletti oggi prova i titolarissimi

Inviato a Castel di Sangro

Luciano ha le idee chiare. Gli allenamenti a porte aperte non lasciano spazio a troppi dubbi. Perché al nuovo allenatore del Napoli non piace giocare a nascondino. E non bisogna avere la palla di cristallo per interpretare lo Spalletti-pensiero. Vuole che i suoi ragazzi capiscano le sue idee e che lo facciano in fretta. D'altra parte il campionato italiano non ha certo la grazia di bussare: entra a tutta forza e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati