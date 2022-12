Napoli, Spalletti concede il primo riposo in Turchia

Un solo allenamento per il Napoli di Luciano Spalletti, che ha concesso riposo a tutta la squadra dopo tre giorni ad alta intensità in campo. Partitina a porte piccole per l'avvio, poi chiusura di sessione con partita a campo ridotto.

L'allenatore toscano ritroverà domattina il gruppo azzurro, che anche oggi non ha visto allenarsi Amir Rrahmani: il kosovaro ha fatto lavoro personalizzato in campo e non ha smaltito ancora il problema fisico che si porta dietro da quasi due mesi. Sirigu ha svolto lavoro personalizzato in piscina.