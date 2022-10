Napoli, Spalletti conferma Anguissa: Sirigu salterà anche il Sassuolo

Anguissa sì, Sirigu no. Luciano Spalletti può contare ancora sul centrocampista camerunese, rientrato tra i convocati in Champions League contro i Rangers Glasgow - ma non utilizzato in campo - e finalmente pronto per la sfida al Sassuolo di oggi. Mancherà invece il portiere del Napoli: Sirigu rientrerà per la sfida al Liverpool di martedì prossimo.