Napoli, Spalletti contro Mediaset; Sabatini svela: «Gli ho telefonato io e...»

Si era scatenato un piccolo caso social dopo Eintracht-Napoli, con Luciano Spalletti visibilmente spazientito ai microfoni Mediaset nonostante la bella vittoria in Champions League. All'allenatore azzurro non erano piaciute alcune frasi dello studio post partita, come si era capito da un fuorionda pubblicato sui social qualche ora dopo. A rispondere è stato Sandro Sabatini, direttamente dalla trasmissione Pressing: «Evidentemente dopo le partite di questo anno straordinario con il Napoli non vuole sentir parlare ancora di situazioni come quella di Totti o di Icardi. Dopo il caso sui social, ho chiesto il numero a Fabio Galante, che è mio concittadino e suo figlioccio, e ci siamo sentiti con Spalletti».

Una telefonata che non ha rasserenato gli animi, però: «Gli ho chiarito la mia posizione e lui la sua. Quando l’Inter lo mandò a casa fui il primo a dire che la squadra data a Conte avrebbe vinto anche con Spalletti. Ma forse questo non l'ha sentito. E lui mi ha rinfacciato che ai tempi dell’Inter non ho mai risposto alle parole di Wanda Icardi sul rapporto tra Mauro e gli altri compagni quando facevamo Tiki Taka, un programma che metteva in difficoltà Spalletti» ha spiegato. «Abbiamo fatto una lunga chiacchierata, lui mi ha spiegato ancora quanto ha sentito quelle situazioni e quanto vuole accendere i riflettori su questo Napoli. Mi ha detto che la prossima volta mi risponderà in diretta».