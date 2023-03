Napoli, Spalletti da Don Merola: devoluto il Premio Bearzot

Serata da protagonista per l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti: l'azzurro è stato ospite della Fondazione di Don Luigi Merola "A Voce d’’e Creature", una associazione di aggregazione sociale e integrazione culturale dedicata a progetti educativi e formativi per i ragazzi delle periferie napoletane. Proprio all'associazione, Spalletti ha deciso di devolvere la somma di denaro percepita per il “Premio Bearzot”, ricevuto la scorsa settimana.

L'allenatore del Napoli ha visitato le strutture e le sale dedicate all’attività ludico-sportiva dell'associazione, prima di incontrare i circa 150 bambini che ne fanno parte. Spalletti ha consegnato una maglia azzurra numero 10 e un pallone autografato dai calciatori a Don Merola, ricevendo in cambio una maglia dell'associazione: «Se date la mano ai bambini che hanno bisogno del vostro aiuto, diventerete una squadra fortissima come quella del Napoli» le parole del toscano.