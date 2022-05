Napoli, Spalletti sbotta a Dazn: «Futuro? Non vi rispondo più»

Non è intervenuto ieri in conferenza prima della sfida al Torino, ma Luciano Spalletti recupera ai microfoni di Dazn. «Il comportamento di De Laurentiis dopo la sconfitta di Empoli è stato corretto, giusto nelle decisioni prese subito dopo tentando di riportare nella dimensione migliore tutto. La sua autorità e la sua cultura sono sempre qualcosa in più se messe a disposizione della squadra. Abbiamo a che fare con persone serie, i nostri calciatori recepiscono tutti i messaggi inviati» ha detto il toscano.

Spalletti poi sbotta - ma con il sorriso - a chi chiede ancora del suo futuro. «Visto che mi chiedete sempre se resto o meno a Napoli secondo me avete dei dubbi» risponde Spalletti «Per cui risolveteli voi e poi me li dite. Ho già risposto tante volte, se voi insistete i dubbi sono vostri». Prima del match ha parlato anche Rrahmani: «Stagione positiva perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma c'è un po' di delusione perché c'eravamo e abbiamo molta qualità. In fin dei conti però noi siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi».