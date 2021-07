Il Napoli convince Spalletti a Dimaro: «La maglia pure fuori dal campo»

Luciano Spalletti non tira le orecchie al suo Napoli, l’1-0 sulla Pro Vercelli sembra soddisfare le richieste del momento. «Abbiamo fatto una partita molto buona, la squadra è stata attenta a quelle che erano le mie indicazioni» ha esordito in conferenza post gara il toscano. «Siamo andati dritti per la nostra strada in questi giorni di allenamento, non abbiamo risparmiato nessuno. Sono contento dell’atteggiamento della squadra».

Peccato per l’infortunio di Demme: «Quella è l’unica nota negativa. Ci rompe le scatole questa botta: bisogna ora essere cauti, aspettiamo tutti gli approfondimenti. Ha dolore ma siamo fiduciosi, non per forza c’è qualcosa di importante».

Una partita decisa dal gol di Osimhen. «Victor ha qualità per trasformare in occasione da gol ogni azione. Ogni tanto fa qualche errore, ma ha giocato una buona partita: è un calciatore per noi importante e su cui punteremo molto» ha continuato Spalletti, che torna sul mercato di Kalidou Koulibaly. «Mi incateno per Koulibaly? Io mi incateno per tutti, sono felice della squadra se resta quella che abbiamo oggi. Non ho mai allenato un calciatore così forte quanto Kalidou. De Laurentiis sta attento a tutto, sappiamo che bisogna mettere a posto alcune situazioni ma anche che questa deve essere una squadra forte anche il prossimo anno. L’intenzione è di arrivare tra le prime quattro».

«Oggi il nostro è stato un 4-3-3 più che un 4-2-3-1 vista la disposizione della Pro Vercelli. Petagna? Lui e Elmas si sono spesi tanto negli ultimi allenamenti, che non giochino in amichevole non è un problema. Abbiamo valutato qualche altro calciatore interessante a disposizione» l’idea di Spalletti.

Il Napoli visto a Dimaro ha convinto il neo allenatore azzurro. «Questo è un gruppo perfetto, di amici dentro e fuori dal campo, convinti di quanto siano forti. Li ho visti determinati a dare tutto per il Napoli. Questa è una maglia che dobbiamo indossare anche quando non siamo in campo».