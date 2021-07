Nasce il Napoli di Spalletti: obiettivo Emerson, Malcuit vice Di Lorenzo

Prima le operazioni in uscita, poi quelle in entrata, o comunque di pari passo. Novità in vista per quanto riguarda i terzini sinistri: il Napoli lavorerà per arrivare a Emerson Palmieri del Chelsea e intanto il Galatasaray si è fatto avanti per Mario Rui. Partito il discorso con il club turco, trattativa da portare avanti tra i due club (offerta da 5 milioni) per trovare un'intesa e trattativa da definire anche con il terzino portoghese.