Napoli, l'ex direttore Marino svela: «Spalletti fu già vicino al Napoli»

A farsi largo tra i tanti nomi accostati alla panchina del Napoli, nelle ultime ore c'è quello di Luciano Spalletti, ex allenatore di Roma e Milan che sembra poter concorrere al ruolo di guida azzurra. «Quando Reja decise di lasciare Napoli, fui io a suggerire il nome di Spalletti che si era appena liberato dal rapporto con la Roma» ha svelato oggi a Radio Marte Pierpaolo Marino, ex direttore del club azzurro.

LEGGI ANCHE Napoli-Senesi si può in estate: «Quella azzurra è piazza gradita»

«Non riuscimmo a portarlo a Napoli, però, e Luciano andò allo Zenit» ha continuato Marino ricordando quegli anni. «Ritengo sia un allenatore di indiscutibile valore. Resto anche un estimatore di Gattuso, forse non sarebbe neanche necessario un cambio in panchina, ma non voglio invadere campi altrui» ha concluso l'ex dirigente.