Napoli, ecco la ragnatela di Spalletti: nessuno gira il pallone come gli azzurri

Il gioco del Napoli di Luciano Spalletti scala le gerarchie. A riportarlo è l'ultimo studio del Cies - Centro Internazionale di Studi sullo Sport - che ha sotolineato l'iportante trama di passaggio degli azzurri in campionato: sono 570 quelli tentati dagli azzurri in partita, più di tutte le altre squadre di Serie A. Un dato che sottolinea anche le percentuali di successo del gioco azzurro con ben l'88,5% dei passaggi riusciti per Lobotka e compagni in campo. Al secondo posto della speciale classifica c'è l'Inter di Inzaghi (539), poi la Fiorentina di Italiano (538) premiata per il gioco espresso fino a pochi mesi fa.