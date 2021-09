Napoli, Spalletti scaccia le pressioni: «Non pensiamo al primo posto»

La vetta della classifica è durata solo 24 ore, stasera a Genova il Napoli deve rispondere alle vittorie di Inter e Milan. «Giocare dopo le altre è indifferente: per restare agganciati all’alta classifica sappiamo di dover provare a vincere più partite possibili. Senza avere l’ossessione del primo posto. Stasera gioca Lozano, ho tanta varietà di soluzioni. Ha finito bene a Udine, proviamo a dargli continuità, poi abbiamo sempre i cinque cambi» - ha detto Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn prima del match contro la Sampdoria - «Zielinski è un calciatore che ha qualità, corsa, tiro, è completo e forte. A causa degli Europei è un po’ in ritardo ma speriamo di averlo al meglio».

LEGGI ANCHE De Laurentiis visita i giovani romani: «Il futuro innovativo è già presente»

In campo ci andrà anche Giovanni Di Lorenzo, punto fisso anche per il Napoli del toscano. «Stasera la vivremo serenamente, il campionato è lungo e ci fa piacere essere partiti così bene» - le parole del difensore azzurro - «Continuiamo seguendo le istruzioni dell’allenatore per migliorare. Anche stasera cercheremo di fare il nostro gioco e vincere, ma sappiamo che sarà una gara complicata».