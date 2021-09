Napoli, le «prime volte» di Spalletti: solo all'Inter era partito così bene

Quattro vittorie nelle prime quattro gare di campionato, partenza sprint per il Napoli di Luciano Spalletti che fa l'esordio migliore sulla panchina azzurra. Il neo allenatore toscano si è preso subito la scena portando a casa 12 punti, un avvio lanciato che fa ben sperare: «Ma dobbiamo lavorarci su, altrimenti non sarà servito a niente» ha detto lunedì sera a Udine Spalletti, che però così bene in carriera era partito solo una volta, nel 2017/18 quando era appena arrivato all'Inter.

Quattro vittorie di fila, infatti, furono il bigliettino da visita anche nella Milano nerazzurra, un ruolino di marcia interrotto con un pareggio proprio alla quinta giornata. In precedenza, Spalletti non aveva mai avuto partenze lanciate: nel suo primo anno di A a Empoli, nella stagione 1997/98, il toscano aveva cominciato con 6 punti (due vittorie e due sconfitte, nel 2002/03 a Udine aveva messo insieme una vittoria, un pareggio e due sconfitte, stessi risultati invece per le sue avventure successive. 7 punti (due vittorie, un pareggio e una sconfitta) Spalletti li ha messi insieme nelle due esperienze a Roma (2005/06, 2015/16) e con lo Zenit nel 2010/11.