Napoli, Spalletti non fa voli pindarici: «Lavoriamo per altre serate così»

«È un risultato importante contro un avversario importante. Ma dobbiamo dare continuità e non giocare queste partite una volta sì e l'altra no». Luciano Spalletti è subito chiaro dopo la grande vittoria contro il Liverpool in Champions League, il Napoli è appena all'inizio: «Abbiamo giocato una buona partita, ma niente lezioni e presunzioni. Domani mattina bisogna riportare e allenarsi bene, perché quando si veste la maglia del Napoli bisogna fare questo ogni giorno e non solo in maniera occasionale».

«In serate come questa tutti ti guardano, quindi la vittoria fa più clamore, ma non è la prima volta che giochiamo una grande partita» ha continuato Spalletti a fine partita «Ma la prestazione con il Liverpool è figlio del lavoro fatto dallo scorso anno. Adesso non diventiamo presuntuosi per una partita, dobbiamo essere professionisti per il nostro pubblico. Abbiamo cambiato tanto quest'estate ma stiamo lavorando giorno dopo giorno per poter crescere. I nostri risultati sono conseguenza del lavoro: quando ci alleniamo bene tutti diventa più facile fare partite come questa. La squadra ha avuto sempre il pallino in mano e non ha perso la testa anche dopo il gol subìto». Sull'infortunio di Osimhen: «Ha un problema muscolare, sabato non ci sarà».