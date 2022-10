Napoli, quante luci già accese sull'albero di Natale

Se pensate che relativamente a Khvicha Kvaratskhelia la cosa più difficile sia pronunciare correttamente le venti lettere che ne compongono il nome e il cognome oppure, nel caso siate difensori della Serie A, riuscire a capire in qualche millesimo di secondo come fare per indovinarne prima pensiero calcistico e successiva azione, vi sbagliate. Vi sbagliate di grosso. Il problema principale collegato al georgiano di stanza a Napoli, infatti, è contarne esattamente, dopo soli due mesi e mezzo, i gol e gli assist totali.

E se non sono i gol e gli assist, sono le giocate decisive che, in Champions e in campionato, hanno portato in qualche modo qualcuno davanti (e dentro) la porta avversaria. L'unico che può sapere così, a memoria, il numero esatto, senza dover andare a consultare agenzie e siti di statistiche, è Osimhen. Il nigeriano, infatti, la passata stagione, è stato a lungo e oggettivamente, il centravanti più solitario della Serie A. Incapace di trovare compagni di reparto in grado di stargli accanto per tutta la partita e di mettergli in testa o sui piedi palloni degni di questo no. Adesso, no. Adesso, invece, al suo fianco Victor non ha un collega di reparto ma un partner in crime. Un sodale, un favoreggiatore, un complice.

Lui e Kvaratskhelia messi assieme, infatti, rischiano di essere per i non napoletani più letali del casello del Corso Malta il lunedì mattina alle otto. Devastanti, non maneggiabili, completamente imprevedibili. Ma fossero gli unici a splendere, sarebbe anche normale. Il punto è che, da Meret a Mario Rui passando per Lobotka e Di Lorenzo, il Napoli sembra già a ottobre un albero di Natale: luci p' tutt' part'!