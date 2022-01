Napoli, anche Spalletti negativo: oggi in panchina con la Samp

Altra bella notizia per il Napoli di Luciano Spalletti: l'allenatore toscano, che era risultato positivo al covid a inizio settimana, si è negativizzato, come risultato dall'ultimo ciclo di tamponi effettuato dal club nelle scorse ore. L'allenatore azzurro aveva saltato la sfida alla Juventus dello scorso giovedì di Epifania, ma oggi sarà in panchina allo stadio Maradona contro la Sampdoria.

