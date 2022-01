Spalletti, un sorriso dopo la Coppa: Osimhen e Mario Rui in gruppo

Manca solo Lorenzo Insigne - e anche David Ospina, infortunatosi ieri durante la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina -, ma per il resto Luciano Spalletti può quasi sorridere. Il suo Napoli, in vista del match contro il Bologna in campionato di lunedi prossimo, recupera elementi importanti, mancati nelle ultime uscite.

Sicuramente Victor Osimhen, rientrato ieri in gruppo e già al passo con i compagni. «Sarà a Bologna in panchina» ha specificato Spalletti nel post partita di ieri, ma adesso i tifosi sperano di vederlo anche in campo quanto prima, perché il nigeriano brucia le tappe. Rientra a pieno anche Mario Rui che, in seguito alle visite post covid, ha svolto l’allenamento in gruppo e si candida a tornare titolare a Bologna dopo aver lasciato la fascia mancina a Ghoulam.