Napoli, Spalletti a pranzo da Mimì alla Ferrovia con la maglia di Maradona

Lo scudetto in tasca - quasi in petto - e Maradona nel cuore. Luciano Spalletti aveva detto di volersi godere Napoli ora ed è stato di parola: nel primo dei due giorni liberi è partito con la scoperta culinaria da Mimì alla Ferrovia, per godersi un pranzo tutto napoletano. L'allenatore azzurro, sotto la felpa del suo Napoli, ha sfoggiato la maglia dedicata a Diego Armando Maradona dal club azzurro nella scorsa stagione.