Gravina: «Spalletti vuol far entrare il calcio nelle scuole, la Figc lo aiuterà»

«Al d là delle capacità tecniche e dei risultati, Luciano Spalletti merita questo importante premio». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando la scelta del tecnico del Napoli come vincitore del Premio Bearzot 2023, organizzato dall'Us Acli in collaborazione con la Federcalcio. «Ho parlato recentemente con Luciano, mi ha esposto una bellissima idea che sta diventando progetto e che spiega molto della sua persona - ha aggiunto - Mi ha detto di voler fare qualcosa per i ragazzi nelle scuole e di voler lasciare qualcosa di personale alla città di Napoli. Spalletti vuole entrare nelle scuole coordinandosi con noi, per questo valuteremo le modalità per un progetto da fare insieme. Dò la mia disponibilità a lanciare, attraverso il mondo della scuola, alcuni messaggi molto forti e necessari in questo momento. Spalletti vuole veicolare il valori del mondo del calcio attraverso la scuola. Un bellissimo progetto e non ci poteva essere in questo momento indicazione migliore se non quella di

Spalletti». Sul riconoscimento alla carriera per Pietrangeli ha concluso: «Nicola è lo sport, un'icona, un patrimonio dello sport italiano».

«Spalletti è un tecnico che punta molto sul calcio come squadra, mi ricorda tantissimo l'Arrigo Sacchi di qualche anno fa e un certo Mancini di oggi». ha aggiunto Gravina. «Il Napoli, assieme alle altre italiane impegnate in Europa, credo sia lo spot più bello, dobbiamo tifare le italiane in Europa. Lo spot più bello è che qualcuna di queste squadre vada più avanti possibile», ha aggiunto. «Se Spalletti è l'allenatore giusto per la Nazionale? Adesso lasciamolo a Napoli, dove sta facendo benissimo», ha concluso Gravina.

«Il Napoli ha capito che l'equazione non è 'spendi di più, vinci di più' ma razionalizzare i ricavi e i costi. Questo significa grande grande visione», ha aggiunto Gravina commentando la stagione azzurra. Sull'exploit del Napoli, «Spalletti ha un grande merito - ha proseguito il presidente della Federcalcio - ma anche Giuntoli e De Laurentiis».