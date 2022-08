Napoli, Spalletti promuove Kvara: «Non ha ancora fatto vedere tutto»

Due partite e due vittorie. Luciano Spalletti tiene i piedi per terra, ma il suo Napoli parte benissimo. «La squadra ha fatto una buona gara: in equilibrio sempre, comandando il gioco. Non siamo riusciti a far gol all'inizio ma avevamo di fronte un Monza tosto. Siamo stati superiori ma la partita non è stata facile. Siamo stati bravi anche nel finale a trovare la via del gol senza rischiare nulla» ha spiegato al termine del match.

«Episodio Ranocchia? Da quello che ci dicono, quello è rigore. Ma nessuno ha protestato con l'arbitro, se l'ha visto con lui e il Var non l'ha corretto lo dobbiamo accettare» ha commentato Spalletti. «Kvara ha delle buone qualità, è un gran professionista e un bravo ragazzo, poi sa andare in uno contro uno e vede la porta col destro e col sinistro. Ma ancora si deve sciogliere: anche oggi era teso, sente la pressione del nuovo incarico, sa che il pubblico è esigente: è un bene che abbia fatto gol subito, così troverà subito l'equilibrio necessario. Vi farò vedere che giocatore è. I nuovi arrivati hanno bisogno ancora di allenarsi bene, oggi ho preferito far giocare chi si è allenato tutta l'estate». Poi il commento sul caso Demme: «Siamo tutti dispiaciuti, il protagonista dell'episodio è stato il primo ad avvicinarsi a lui. Ha avuto una reazione a caldo ma ha chiesto scusa, va bene così».