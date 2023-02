Il Napoli è andato oltre: gli aggettivi, le aspettative, le paure e, piano piano, conta di andare anche oltre i record. Agguantando titoli, s'intende. Ma nell'affollamento di definizioni, prima annodate allo stupore e poi alla scaramanzia, infine capaci di mangiarsi entrambi, restiamo senza parole davanti a questo Napoli razionale in cui i fatti demoliscono piano piano la prudenza sudista, il «non si sa mai», la paura dell'ignoto, solo che i giornalisti stranieri non ci possono pensare a una Napoli non scaramantica e continuano a parlare della prudenza, perché cambieranno gli aggettivi, passeranno calciatori, scrittori, registi, e la pelle di Napoli cambierà ancora mille volte, ma non passeranno gli stereotipi.

APPROFONDIMENTI Senza fretta ma senza sosta, il Napoli incanta e rilancia lo slogan di Benitez Osimhen simbolo del Napoli: «I top club mi guardano, dipende tutto dalla società»

Il napoletano si maschera per vincere il tempo e la morte, compiace, dissente, si allinea, contrasta ma rimane inafferrabile come Osimhen in area. E poi sembra che Napoli non possa cambiare, quasi che sognare qualcosa diminuisse le possibilità di farne una realtà. Si sono sprecate le definizioni, soprattutto dopo il grande girone di Champions League. Prima c'era il grande buio e il grande boh della pausa mondiale in Qatar, ora che è passato nessuno si tiene più, soprattutto dopo aver messo in riga la Scuola di Francoforte sul suo campo e, come sapeva Theodor Adorno, «la vera felicità del dono è tutta nell'immaginazione della felicità del destinatario». E con la scoperta della tranquillità di 15 punti in più sulla seconda in campionato, eccoci alla fase nuova: si potrebbe dire un Napoli wagneriano, dove prima c'era un Napoli schizofrenico o nietzschiano. Napoli unico, stellare, sinfonico, aggressivo, potente e sempre bello, ma bello lo è dai tempi di Rafa Benitez, come ha ricordato Aurelio De Laurentiis, che poi ha aggiunto l'onestà. Un concetto nominato ma poco onorato: nell'Italia sempre corrotta e sul limite del fallimento, prende una dimensione da favola tra Zavattini e Totò. Ma anche favola Napoli e Napoli da favola l'hanno già detto, sottolineerebbe Massimo Troisi come nella famosa intervista con Gianni Minà per lo scudetto, quello lontano che sembrava un tabù e che invece ora sta già sulle maglie, sui muri, nelle edicole votive a Maradona, negli status e sulle bandiere a sventolare.

Viviamo anni strani, dove tutto è bellissimo, unico, geniale, eccezionale dai Van Gogh ai tostapane, e dove tutto viene anticipato prima che accada, ma il Napoli diventa l'anomalia dell'attesa: ora che si conferma tutto quello che veniva già cantato, ora che ci si ritrova a bordeggiare l'ovvio, oscillando tra effimero ed estetica, neologismi e metafore, Spalletti davvero sembra Ionesco costretto a sminuire ogni vittoria, ogni colpo di tacco, gol, azione, come il drammaturgo e saggista rumeno sminuì il maggio francese. Pare costretto a ripetere come Maurizio Costanzo: «boni, state boni», ma è impossibile stare buoni e/o zitti, a meno che non si citino i Maneskin: «Siamo fuori di testa e diversi da loro». E nella diversità si affollano blogger di ogni stato e lingua che affascinati la raccontano, uscendo dai canali ufficiali, Napoli è cinema naturale, romanzo continuo, e quindi gli aggettivi si moltiplicano in coreano, nigeriano, georgiano, slovacco, portoghese, spagnolo, e via così.

Nella Napocalisse quotidiana dell'ammuina e dello stiamo sotto al cielo, la gioia che appartiene sempre al presente ci sta facendo visita e il Napoli non concede tregua, tanto che si sta creando una situazione assurda: si arriva a recriminare per il terzo e quarto gol mancati all'Eintracht, per il mancato più 18 e diventa tutto non abbastanza, come se lo stupore non potesse avere freno né pausa. Tutti, dietro le facce nere di Osimhen e le maglie di Kvaratskhelia, sognano l'inizio di un ciclo, una continuità, quindi un Napoli a circuito chiuso che raggiunte le vette calcistiche ci rimane per almeno tre-quattro-cinque-sette ed ecco che arrivano la bulimia e i barocchismi dei desiderata. Nella buona e nella cattiva sorte, nell'arte o nello sport, nella politica e nella società, Napoli sembra destinata ad essere sempre un superlativo, in negativo o in positivo. Napolioltre, Napoli e basta.