Napoli, Spalletti è già nella storia: quattro successi di fila come Benitez

Luciano Spalletti è già nella storia del Napoli: con la vittoria di questa sera, infatti, il neo allenatore azzurro arrivato in città solo lo scorso giugno ha messo insieme quattro successi di fila nelle prime quattro uscite di campionato. Un vero e proprio record per il club azzurro: solo un allenatore prima di Spalletti, infatti, era riuscito a inanellare il poker di vittorie in avvio di stagione.

LEGGI ANCHE Udinese-Napoli, Spalletti sprona: «Dobbiamo vincere, quante insidie»

Per ritrovare un simile ruolino di marcia, infatti, bisogna tornare indietro con gli anni alla stagione 2013-14, la prima con Rafa Benitez sulla panchina azzurra: al primo anno di Napoli, infatti, l’allenatore spagnolo cominciò la stagione con i successi su Bologna, Chievo, Atalanta e Milan prima del pareggio contro il Sassuolo che arrestò la marcia vincente.