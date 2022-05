Napoli, Spalletti da record: miglior difesa della A per la seconda volta

31 gol subìti in 38 partite. Il Napoli tiene ancora una volta vuota la propria porta e anche a La Spezia conquista un importantissimo clean sheet. Gli azzurri, infatti, sono la miglior difesa di questa Serie A che sta per concludersi - come la squadra di Spalletti solo il Milan, che ha ancora una partita da giocare in casa del Sassuolo -: era accaduto solo un'altra volta nella storia del club, durante la stagione 1970/71, con 19 gol incassati in 30 partite.

