Napoli, Spalletti da record in A: allenatore con più presenze in Italia

Comincerà oggi il suo nuovo campionato, il secondo di fila alla guida del Napoli, ma per Luciano Spalletti almeno in panchina non ci saranno rivali: il toscano, infatti, è l'allenatore con più presenze assolute in Serie A nella nuova stagione nata questo weekend. Ben 521 panchine collezionate prima del nuovo esordio di oggi a Verona contro l'Hellas. Solo Gasperini (485) e Max Allegri (433) tengono il passo dell'allenatore azzurro, primatista assoluto.