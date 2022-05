Napoli, Spalletti recupera tutti: anche Ounas e Lobotka in gruppo

Dopo il largo successo contro il Sassuolo e una giornata di riposo concessa ieri, il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti al Konami Training Center nella settimana che porterà alla sfida di sabato contro il Torino.

La squadra, dopo una prima fase di lavoro in palestra e attivazione, si è divisa in due gruppi: chi è sceso in campo sabato ha svolto lavoro di scarico mentre il resto del gruppo è stato impegnato in lavoro atletico. Buone notizie per l'allenatore toscano: questo pomeriggio anche Lobotka e Ounas hanno svolto l’intera seduta in gruppo, rientrando al lavoro con i compagni.